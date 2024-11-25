Akurateco запускает сетевую токенизацию совместно с Visa

Akurateco, ведущая платежная платформа, с гордостью объявляет о запуске сетевой токенизации в сотрудничестве с компанией Visa, мировым лидером индустрии цифровых платежей Внедрение этой передовой технологии усиливает безопасность конфиденциальной платежно

Akurateco, ведущая платежная платформа, с гордостью объявляет о запуске сетевой токенизации в сотрудничестве с компанией Visa, мировым лидером индустрии цифровых платежей Внедрение этой передовой технологии усиливает безопасность конфиденциальной платежной информации и улучшает пользовательский опыт, одновременно повышая коэффициенты конверсии.

Что такое сетевая токенизация?

Сетевая токенизация заменяет основной номер счета (PAN) уникальным буквенно-цифровым токеном, который генерируется службой управления токенами (TMS). Когда клиент совершает покупку, используя PAN на сайте продавца, эти данные отправляются в платежный шлюз, где TMS генерирует безопасный токен. Продавец может надежно хранить этот токен для последующих транзакций, что обеспечивает безопасный и удобный процесс обработки платежей. Связанный сетевой токен передается через платежную систему вместе с криптограммой, безопасно проходя через шлюз, эквайера и сеть. Это значительно снижает риски, одновременно повышая эффективность обработки платежей.

Автоматическое обновление карт и улучшение пользовательского опыта

Одним из ключевых преимуществ сетевой токенизации является упрощение процесса перевыпуска карт. При обновлении карты система Akurateco автоматически получает уведомление WebHook, благодаря чему обновленные данные карты моментально связываются с токеном. Это устраняет необходимость повторного ввода данных пользователем, делая процесс удобным и бесшовным, что напрямую влияет на рост коэффициента конверсии.

Повышенная безопасность и удобство для пользователей

Использование динамически генерируемых токенов значительно усиливает безопасность платежей, практически исключая возможность использования исходных данных карты. Этот инновационный подход приносит выгоду как мерчантам, так и клиентам, предоставляя безопасный и удобный платежный процесс.

«Мы гордимся тем, что стоим на передовой в области платежной безопасности, внедряя сетевую токенизацию от Visa», — отметил Андрей Рябчук, основатель Akurateco. «Это революционное решение не только улучшает безопасность, но и значительно упрощает пользовательский опыт, позволяя нашим клиентам воспользоваться новейшими достижениями в области платежных технологий».

Об Akurateco

Компания Akurateco — один из ведущих поставщиков безопасных и инновационных решений в сфере платежной инфраструктуры, предлагающий передовые технологии для различных типов бизнеса по всему миру. Используя инфраструктуру, предоставляемую Akurateco, финансовые компании, банки и другие участники платежной экосистемы получают доступ к комплексной технической платформе для обработки платежей, оснащенной всеми необходимыми элементами, чтобы оставаться на передовой в условиях высокой конкуренции.

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Akurateco примет участие в VIII Международном банковском форуме в Баку, Азербайджан, который состоится 3–4 декабря. Свяжитесь с нами, если хотите обсудить решения в области платежной инфраструктуры лично.

О Visa

Visa (NYSE: V) – мировой лидер индустрии цифровых платежей, содействующий транзакциям между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными организациями в более чем 200 странах и территориях ежегодно. Наша миссия – объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы способствовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики. Мы убеждены, что расширение доступа для всех в экономике помогает росту благосостояния людей по всему миру и станет основой для глобального движения денег в будуще