В мае выросла активность автомобильного рынка Баку

В прошлом месяце на автомобильном рынке Баку наблюдалась значительная активность по сравнению с апрелем, подержанные автомобили подорожали примерно на 5%.

В прошлом месяце на автомобильном рынке Баку наблюдалась значительная активность по сравнению с апрелем. Подержанные автомобили подорожали примерно на 5%.

Об этом Report сообщил эксперт по транспорту Эльданиз Джафаров.

"В продажах новых автомобилей не было заметного роста. Однако ожидается, что с июля по август цены на новые автомобили вырастут примерно на 3%. В мае на автомобильном рынке столицы было заметно увеличение числа китайских автомобилей вместе с традиционными автомобилями европейского, японского, южнокорейского и американского производства", - сказал Эльданиз Джафаров.

По словам эксперта, доля российских автомобилей советского производства на рынке снизилась:

"Продажи современных российских автомобилей также снизились. На рынке подержанных автомобилей предпочтение отдавалось более экономичным и надежным моделям. В линейке новых автомобилей наблюдается рост продаж кроссоверов и гибридных автомобилей. Спрос на электромобили также присутствует, но не является очень высоким. Малое количество зарядных станций для электромобилей ограничивает их покупку среди наших граждан. Однако этот процесс временный, поскольку к концу года количество зарядных пунктов значительно увеличится. В результате с начала 2024 года ожидается рост спроса на электромобили в Баку".

Эльданиз Джафаров также отметил, что в прошлом месяце доля автомобилей, проданных в кредит, незначительно увеличилась: "Основной спрос на рынке подержанных автомобилей, как и в предыдущие месяцы, оставался на автомобили с объемом двигателя 1 500 кубических сантиметров. Среди новых автомобилей больше всего продавались модели с объемом двигателя до 3 000 кубических сантиметров. Однако спрос на автомобили с большим объемом двигателя немного снизился".

Лица, занимающиеся продажей подержанных автомобилей в столице, отмечают, что основным спросом на рынке пользуются такие модели автомобилей, как "Mercedes", "Hyundai" и "Toyota". Цены различных автомобилей варьируются на рынке в зависимости от мощности двигателя, пробега, технического состояния и других факторов в следующих диапазонах:

"Mercedes C-class" (2007-2008 гг.) - 14 500 -24 000 манатов.

"Mercedes GL-class" (2006-2007 гг.) - 20 000-33 000 манатов.

"Mercedes GL-class" (2015 гг.) - 60 000 – 93 500 манатов.

"Nissan Kicks" (2019-2021 гг.) 30 000 - 35 000 манатов.

"Nissan Sunny" (2010-2011 гг.) - 8 500 - 16 500 манатов.

"Hyundai Sonata" (2008-2009 гг.) - 12 500 - 41 000 манатов.

"Hyundai Santa Fe" (2021 гг.) – 68 500 - 76 500 манатов.

"Hyundai Santa Fe" (2014-2015 гг.) - 29 500 - 44 500 манатов.

"Hyundai Accent" (2021) – 27 500 - 36 000 манатов.

"Hyundai Accent" (2010-2011 гг.) – 13 500 – 20 000 манатов.

"Toyota Camry" (2014-2015 гг.) - 24 500 - 46 000 манатов.

"Toyota Camry" (2021 гг.) - 50 500 - 76 500 манатов.

"Opel Astra" (2006-2007 гг.) – 7 500 - 17 000 манатов.

"Chevrolet Cruze" (2012-2013 гг.) - 8 000 - 21 500 манатов.