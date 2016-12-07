"Аккорд" учредил новую компанию

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ ОАО "Строительно-промышленная инвестиционная корпорация Аккорд" объявила о реорганизации. Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство налогов.

По информации, на базе одной из структур, отделившихся от корпорации, создано ООО Building Construction Group.

Напомним, что ОАО "Строительно-промышленная инвестиционная корпорация Аккорд" действует с 2006 года. Уставный капитал компании равен 74,113 млн манатов. Акции принадлежат ООО VIP Estate (51%) и Дарйе Мусаллим оглу Велиеву (49%).