 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Аккорд" учредил новую компанию

    Речь идет о Building Construction Group

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ ОАО "Строительно-промышленная инвестиционная корпорация Аккорд" объявила о реорганизации. Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство налогов.

    По информации, на базе одной из структур, отделившихся от корпорации, создано ООО Building Construction Group.

    Напомним, что ОАО "Строительно-промышленная инвестиционная корпорация Аккорд" действует с 2006 года. Уставный капитал компании равен 74,113 млн манатов. Акции принадлежат ООО VIP Estate (51%) и Дарйе Мусаллим оглу Велиеву (49%). 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi