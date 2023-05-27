Акима Биллури (Акима Ибрагим кызы Биллури) в 23-м выпуске проекта "Халг Аманаты"

23-й выпуск проекта "Халг Аманаты" посвящен выдающемуся азербайджанскому поэту, общественно-политическому деятелю Акиме Биллури. 26 мая 2023 года книга "Избранные произведения" была представлена ​​широкой публике в Главном офисе Халг Банка в Баку.

23-й выпуск проекта "Халг Аманаты" посвящен выдающемуся азербайджанскому поэту, общественно-политическому деятелю Акиме Биллури. 26 мая 2023 года книга "Избранные произведения" была представлена ​​широкой публике в Главном офисе Халг Банка в Баку.

Акима Биллури родилась 3-го марта 1926-го года в городе Зенджан. В 1933-1943 годах она получила среднее образование в женской школе «Азери» и после окончания школы работала там же учителем. Биллури начала свою общественно-политическую деятельность в годы Второй Мировой Войны, когда Советская армия находилась в Южном Азербайджане. Сначала она работала заместителем заведующего отделом пропаганды Зенджанского провинциального комитета Демократической Партии Азербайджана и директором библиотеки дома культуры.

Однако 12 декабря 1946 года Азербайджанское Национальное Правительство было свергнуто иранским шахским режимом при непосредственной политической, материальной и военной поддержке внешних империалистических сил, советские войска были выведены из Южного Азербайджана, более 25 тысяч представителей национальных сил были расстреляны и повешены, более 100 тысяч человек отправлены в ссылку, прогрессивные и демократические силы вынуждены были эмигрировать из-за непрекращающихся преследований. Среди них была направившаяся в Баку 20-летняя юная Биллури.

Уже находясь в Баку, в 1947-1952 годах Биллури училась на филологическом факультете Азербайджанского Государственного Университета. В 1956-ом году окончила Бакинскую Высшую Партийную Школу, а в 1963-ом – Академию Общественных Наук при КПСС в Москве. Во время учебы защитила диссертацию на тему «Реалистически-демократическая литература Иранского Азербайджана» и получила степень Кандидата Филологических Наук.

Наряду с этим, в 1952-1954 годах Акима Биллури работала редактором литературно-художественного отдела в "Азернешр", а в 1956-1960 годах – главным редактором газеты "Азербайджан", издававшейся как орган ЦК Азербайджанской Демократической Партии. С 1964 года и до конца жизни она работала старшим научным сотрудником в Институте Востоковедения Академии Наук Азербайджана.

Поэтическое творчество Биллури уходит корнями в ее детство, точнее еще в школьный период, но впервые ее стихи и статьи были опубликованы в 1945-ом году в газетах «Азер» и «Ветен Йолунда», а также в журнале «Азербайджан». В последующие годы ее стихи и поэмы регулярно издавались в периодической печати.

Издания стихов «Моя мечта» («Ушаггенджнешр», 1949 г.), «Бессмертный герой» («Азернешр», 1950 г.), «По дорогам жизни» («Азернешр», 1951 г.), «В годы борьбы» («Азернешр», 1954 г.), «Стихи» («Ушаггенджнешр», 1954 г.), «Наследие поэта» («Азернешр», 1957 г.), «Утреннее солнце» («Азернешр», 1964 г.), «Вдали от тебя» («Азернешр», 1961), "Хотелось бы", "Стихи" ("Азернешр ", 1966), "Как мне забыть" ("Юность", 1974), "Чинар ждет меня" ("Азернешр ", 1976), «Забери меня туда» («Язычы», 1981 г.), «Когда весна наступит еще раз» («Язычы», 1984 г.), «Избранные произведения» («Азернешр», 1986 г.), «Мир таков" ("Язычы", 1989), "Какой же странный мир" ("Азербайджан", 1997), "Избранные произведения" ("Восток-Запад", 2005), а также монографий "1940-1960: реалистическо-демократическая поэзия в Иранском Азербайджане» («Наука», 1972 г.) и «Мухаммед Хусейн Шахрияр» («Наука», 1984 г.). Ее стихи были переведены Юнной Мориц и Риммой Казаковой и изданы в Москве.

Акима Биллури также работала переводчиком. Она перевела персидские стихи Мухаммеда Хусейна Шахрияра на азербайджанский язык, а стихи Джафара Джаббарлы, Самеда Вургуна, Мирварид Дильбази и Наби Хазри на персидский.

Новое издание также содержит редкую рукопись стихотворения мастера Шахрияра «Акима джан» к Биллури. Мастер пишет:

АКИМА ДЖАН

Если бьется сердце моей лани ради родины своей,

Сердце Родины бьется так же для нее.

Тебриз, Абанмах

1365 г. Шамси (Григорианский 1986 г.)

Мухаммед Хусейн Шахрияр

В 1984-ем году Акима Биллури была удостоена звания Почетного Деятеля Искусств, а 23-го мая 1998-го года указом Общенационального Лидера Гейдара Алиева ей было присвоено звание Народного поэта Азербайджанской Республики.

Биллури вышла замуж за Мамедбагира Гамбари, известного востоковеда. От этого брака родились двое детей – Эльназ и Джахангир.

22 ноября 2000 года Акима Биллури скончалась в Баку. Ее могила находится во II Почетной Аллее.

На состоявшуюся в главном здании Халг Банка в Баку презентацию книги Акимы Биллури «Избранные произведения» были приглашены видные поэты и писатели, переводчики, востоковеды и другие представители интеллигенции. Выступавшие отметили, что, отражая важный период истории азербайджанской литературы, а также с точки зрения ее признания в современном мире, издание является ценным источником для исследователей и подчеркнули роль проекта «Халг Аманаты» в сохранении национального наследия.

Книга освещает поэтическое творчество и жизненный путь Акимы Биллури, предоставляя читателям самый полноценный сборник, включающий почти все стихи народного поэта Азербайджана.

Куда бы она ни следовала, куда бы ни посмотрела, она видела свою Родину, с кем бы ни встречалась и ни беседовала, она искала благоухание гражданства, где бы и в какое время года она ни жила, она ощущала «дуновение того же времени года в родной стране». Этим своим качеством стихи подлинного поэта-гражданина Акимы Биллури в силу своих художественно-эстетических достоинств занимают важное место в национальной поэзии второй половины XX века.

Проект «Халг Аманаты» реализуется ОАО “Халг Банк” с 2010 года, и нацелен на сохранение культурного наследия Азербайджанского народа, передачу его будущим поколениям и ознакомление мира с национальными духовными ценностями Азербайджана. Изданные в рамках этого проекта книги публикуются на азербайджанском, английском и русском языках. Издания передаются в дар высшим и средним учебным заведениям страны, детским домам и библиотекам, различным фондам, государственным учреждениям, посольствам и консульствам зарубежных стран, осуществляющим свою деятельность в Азербайджане и за рубежом, крупным музеям и библиотекам мира, а также любителям искусства.

За прошедший период в рамках проекта были организованы выставки и изданы художественные альбомы из произведений народных художников Беюкаги Мирзазаде, Марал Рахманзаде, Саттара Бахлулзаде, Халиды Сафаровой, Микаила Абдуллаева, художника по коврам Лятифа Керимова, а также Алекпера Рзагулиева, Таги Тагиева, Махмуда Тагиева, Ваджии Самедовой, Камала Ахмеда, Шамо Абасова, Фазиля Алиева, Рзы Мамедова, Геннадия Брижатюка, Горхмаза Суджаддинова и шехида-скульптора Самира Качаева.

Также вышли в свет избранные произведения народных поэтов Мамеда Араза, Гусейна Арифа, Халила Рзы Улутюрка, Залимхана Ягуба, незабвенного Микаила Мушвига, книга «Монеты Азербайджана» выдающегося ученого-нумизмата, профессора Али Раджабли, трехтомник «Антология ашыгской литературы», в том числе все произведения всемирно известного поэта-мыслителя Мирзы Шафи Вазеха на азербайджанском, немецком и русском языках.