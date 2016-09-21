Акционерное общество в Азербайджане меняет организационно-правовую форму

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане еще одно открытое акционерное общество (ОАО) меняет организационно-правовую форму.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство налогов, речь идет об ОАО Şəkikəndnəqliyyat.

По информации, 12 октября этого года состоится внеочередное общее собрание акционеров. На повестке дня стоит вопрос превращения ОАО Şəkikəndnəqliyyat в общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Собрание состоится по адресу: г.Шеки, Огузское шоссе, 5.