Акции Sony снизились на последние три с половиной года

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Акции Sony Corporation за последние три с половиной года пережили самое значительное падание - 8,9%.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, причинами такого падения стали квартальная отчетность и прогнозы годовых показателей японской корпорации.

Хотя операционная прибыль Sony Corporation в третьем квартале 2018–2019 финансового года оказалась несколько выше прогнозов аналитиков — $3,4 млрд против $3,3 млрд, однако общие продажи упали на 10%, до $21,9 млрд. Кроме того, упала на 14% прибыль в ключевом для компании подразделении игровых приставок и игр. Этот показатель составил $666 млн.

С учетом этих показателей Sony Corporation снизила прогнозы относительно итогов всего финансового года, который заканчивается в марте. Если до сих пор корпорация ожидала годовой выручки в размере $79,4 млрд, то теперь рассчитывает на $77,6 млрд.