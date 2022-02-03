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Акции Meta упали более чем на 22% после публикации квартальной отчетности

Акции Meta упали более чем на 22% после публикации квартальной отчетности Котировки американской компании Meta на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились почти на 22% после завершения торгов в среду после публикации квартальной отчетности со слабыми прогнозами роста и снижением чистой прибыли.
Бизнес
3 февраля 2022 г. 07:13
Акции Meta упали более чем на 22% после публикации квартальной отчетности

Котировки американской компании Meta на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились почти на 22% после завершения торгов в среду после публикации квартальной отчетности со слабыми прогнозами роста и снижением чистой прибыли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по данным торговой площадки, через полтора часа после завершения торговой сессии котировки компании на электронной бирже NASDAQ упали на 22,35%.

Несмотря на рост выручки на 20%, чистая прибыль в четвертом квартале 2021 года снизилась на 8% по сравнению с показателями за аналогичный период 2020 года, когда компания еще носила имя Facebook. Помимо этого, компания предупредила инвесторов, что на рост Meta в первом квартале будет влиять большая конкуренция за новых активных пользователей со стороны других социальных сетей. По прогнозам компании рост выручки в следующем квартале составит от 3% до 11%. Meta также ожидает значительно больше затрат в этом году, до 95 млрд долларов США, по сравнению с 71,17 млрд долларов США годом ранее.

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Версия на азербайджанском языке "Meta"nın səhmləri 22 %-dən çox ucuzlaşıb

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