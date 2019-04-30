Акции Google рухнули на 7% после публикации отчётности

Акции холдинга Alphabet упали на 7% на фоне публикации данных о доходах компании Google.

Как передаёт Report со ссылкой на "Газета.ru", доходы Google за первый квартал 2019 года оказались ниже оценок аналитиков.

Также стало известно, что доход Alphabet за год вырос на 17%, число сотрудников превысило 100 тыс.

Отмечается, что у Google появилось много конкурентов на рынке онлайн-рекламы, что вызвало рост напряженности.

Alphabet - материнская компания Google Inc. Во главе холдинга находятся сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин.