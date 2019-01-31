Акции Facebook поднялись в цене на 11,5%

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Американская Facebook Inc в четвертом квартале прошлого года получила рекордную прибыль.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Чистая прибыль Facebookв октябре-декабре составила $ 6,882 млрд, или $2,38 в расчете на акцию, по сравнению с $4,268 млрд, или $1,44 на акцию, полученными за аналогичный период 2017 года.

Выручка подскочила на 30% и достигла $16,914 млрд против $12,972 млрд годом ранее.

Доходы Facebook от рекламы в минувшем квартале выросли на 30% - до $16,64 млрд, говорится в отчетности.

"По нашим оценкам, около 2,7 млрд людей сейчас пользуются Facebook, Instagram, WhatsApp или Messenger каждый месяц и более 2 млрд людей используют хотя бы один из этих сервисов ежедневно", - отмечается в сообщении компании.

Цена акций Facebook на электронных торгах взлетела на 11,5%.