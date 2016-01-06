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    Акции Apple упали на сообщениях о сокращении выпуска шестых iPhone

    С начала года корпорация потеряла 4,6 процента капитализации, что составляет около 28 млрд. долларов

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Сообщения о сокращении производства новых iPhone обвалили акции Apple, сообщает Report cо ссылкой на  Rambler News Service.

    Котировки просели на 2,8 процента до 102 долларов и 42 цента за бумагу. С начала года корпорация потеряла 4,6 процента капитализации, что составляет около 28 млрд. долларов.

    О готовящемся сокращении сообщила японская деловая газета Nikkei. По данным издания, в первом квартале года Apple на 30 процентов уменьшит выпуск последних моделей смартфонов iPhone. Менеджмент считает этот шаг необходимым из-за большого числа нераспроданных смартфонов iPhone 6s и 6s Plus.

    Сокращение выпуска позволит продавцам реализовать уже имеющийся у них товар, рассчитывают в компании.

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