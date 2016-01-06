Акции Apple упали на сообщениях о сокращении выпуска шестых iPhone

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Сообщения о сокращении производства новых iPhone обвалили акции Apple, сообщает Report cо ссылкой на Rambler News Service.

Котировки просели на 2,8 процента до 102 долларов и 42 цента за бумагу. С начала года корпорация потеряла 4,6 процента капитализации, что составляет около 28 млрд. долларов.

О готовящемся сокращении сообщила японская деловая газета Nikkei. По данным издания, в первом квартале года Apple на 30 процентов уменьшит выпуск последних моделей смартфонов iPhone. Менеджмент считает этот шаг необходимым из-за большого числа нераспроданных смартфонов iPhone 6s и 6s Plus.

Сокращение выпуска позволит продавцам реализовать уже имеющийся у них товар, рассчитывают в компании.