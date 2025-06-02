Айдын Талыбов: Сотрудничество между вузами и бизнесом важно в подготовке квалифицированных кадров

Айдын Талыбов: Сотрудничество между вузами и бизнесом важно в подготовке квалифицированных кадров

Основатель группы компаний "Вейсалоглу" Айдын Талыбов назвал важным сотрудничество между вузами и частным сектором в подготовке квалифицированных кадров.

Как сообщает корреспондент Report, об этом Талыбов заявил, выступая на пленарной сессии Форума образования и партнерства Карабаха в Ханкенди.

Он подчеркнул, что профессиональные кадры являются залогом развития страны. "Считаю, что университеты должны отправлять на практику студентов в частные предприятия. Некоторые предметы лучше изучать на местах, при участии руководящего состава компаний", - сказал он.

Талыбов добавил, что предприятия не заинтересованы в найме молодых выпускников без опыта работы. "Чтобы стать специалистами молодежи нужно несколько лет опыта. Этот опыт можно получить через практику на предприятиях на последних курсах университета", - сказал он.