Айдын Талыбов: Сфера логистики нуждается в специальных кредитах

Стратегические отрасли экономики в Азербайджане нуждаются в специальных кредитах с более низкой процентной ставкой.

Стратегические отрасли экономики в Азербайджане нуждаются в специальных кредитах с более низкой процентной ставкой.

Как сообщает Report, об этом заявил основатель и главный исполнительный директор одного из ведущих холдингов страны Айдын Талыбов на мероприятии CEO Meetup Logistics&Trade в Баку, посвященном актуальным вопросам логистики и торговли.

Талыбов подчеркнул, что одной из таких сфер является логистика: "Понижение процентных ставок поспособствует развитию этой сферы в Азербайджане. Во многих странах крупные предприятия пользуются услугами логистических компаний. Это значительно упрощает работу. Однако в Азербайджане компании часто вынуждены осуществлять логистику самостоятельно. Сейчас 50% работы — это логистика. Если вы плохо разбираетесь в этой отрасли, затраты увеличиваются, это серьезно влияет на рентабельность".

Талыбов подчеркнул, что логистика занимает важное место в экономике, и для развития этой сферы нужны серьезные финансовые вложения.