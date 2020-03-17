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Airbus закрывает заводы во Франции и Испании

Airbus закрывает заводы во Франции и Испании

Airbus объявила, что закрывает все свои заводы в Испании и Франции на четыре дня. 

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", столько времени понадобится компании, чтобы подготовить производственные помещения к санитарным нормам в условиях эпидемии коронавируса.

В заявлении компании уточняется, что временно меняются правила санитарной обработки, работы сотрудников, а также их поездок на работу и обратно. Кроме того, производитель по возможности позволит работать из дома всем тем, кого затронули закрытия школ и детских садов в этих странах.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в Испании превысило 11 тысяч человек, около 2 тысяч случаев были зафиксированы за последние сутки. Скончался от COVID-19 в Испании уже 491 человек. Среди европейских стран Испания занимает второе место по распространению вируса, уступая только Италии, где умерли уже 2 158 человек. Во Франции на сегодняшний день зафиксированы 6 633 случая заболевания COVID-19, 148 больных скончались.

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