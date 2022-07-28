Airbus планирует поставить заказчикам 700 коммерческих самолетов в 2022 году

Авиастроительная компания Airbus планирует поставить своим заказчикам 700 самолетов в 2022 году.

Авиастроительная компания Airbus планирует поставить своим заказчикам 700 самолетов в 2022 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте компании.

Как отмечает Agence France-Presse, это на 20 самолетов меньше, чем предполагалось ранее. В Airbus пересмотрели прогнозы поставок самолетов на 2022 год из-за трудностей поставщиков, пострадавших в результате мер, которые были приняты во время пандемии.

"Ситуация с цепочками поставок вынуждает нас скорректировать этапы наращивания семейства A320 в 2022 и 2023 году. Теперь мы планируем ежемесячно выпускать 65 самолетов в начале 2024 года", - подчеркнул исполнительный директор Airbus Гийом Фори.

Как отмечается в сообщении компании, за первое полугодие 2022 года Airbus поставила своим клиентам 297 коммерческих самолетов. Столько же самолетов было поставлено и в первом полугодии 2021 года.