О нас

Airbus планирует поставить заказчикам 700 коммерческих самолетов в 2022 году

Airbus планирует поставить заказчикам 700 коммерческих самолетов в 2022 году Авиастроительная компания Airbus планирует поставить своим заказчикам 700 самолетов в 2022 году.
Бизнес
28 июля 2022 г. 08:05
Airbus планирует поставить заказчикам 700 коммерческих самолетов в 2022 году

Авиастроительная компания Airbus планирует поставить своим заказчикам 700 самолетов в 2022 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте компании.

Как отмечает Agence France-Presse, это на 20 самолетов меньше, чем предполагалось ранее. В Airbus пересмотрели прогнозы поставок самолетов на 2022 год из-за трудностей поставщиков, пострадавших в результате мер, которые были приняты во время пандемии.

"Ситуация с цепочками поставок вынуждает нас скорректировать этапы наращивания семейства A320 в 2022 и 2023 году. Теперь мы планируем ежемесячно выпускать 65 самолетов в начале 2024 года", - подчеркнул исполнительный директор Airbus Гийом Фори.

Как отмечается в сообщении компании, за первое полугодие 2022 года Airbus поставила своим клиентам 297 коммерческих самолетов. Столько же самолетов было поставлено и в первом полугодии 2021 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Корпорация Meta сообщила о первом в истории снижении квартальной выручки
Корпорация Meta сообщила о первом в истории снижении квартальной выручки
28 июля 2022 г. 07:56
Twitter сократит офисные площади для снижения финансовых расходов
Twitter сократит офисные площади для снижения финансовых расходов
27 июля 2022 г. 19:41
В Азербайджане вступил в силу закон “Об инвестиционной деятельности”
В Азербайджане вступил в силу закон “Об инвестиционной деятельности”
27 июля 2022 г. 18:41
Азербайджан обсудил расширение экономического сотрудничества с Египтом
Азербайджан обсудил расширение экономического сотрудничества с Египтом
27 июля 2022 г. 18:28
Итальянская Saipem вышла из двух проектов в России для снижения рисков
Итальянская Saipem вышла из двух проектов в России "для снижения рисков"
27 июля 2022 г. 18:04
Подведомственная Минэкономики компания завершила тендер на 3 млн манатов
Подведомственная Минэкономики компания завершила тендер на 3 млн манатов
27 июля 2022 г. 13:22
Министр: По гарантированным кредитам предпринимателям выделены субсидии на 29,9 млн манатов
Министр: По гарантированным кредитам предпринимателям выделены субсидии на 29,9 млн манатов
27 июля 2022 г. 12:42
Изменена организационно-правовая форма и увеличен капитал бакинского завода
Изменена организационно-правовая форма и увеличен капитал бакинского завода
27 июля 2022 г. 12:38
Итальянский антимонопольный регулятор начал расследование в отношении Samsung
Итальянский антимонопольный регулятор начал расследование в отношении Samsung
27 июля 2022 г. 11:46
Подведомственная Минэкономики компания завершила тендер на 1 млн манатов
Подведомственная Минэкономики компания завершила тендер на 1 млн манатов
27 июля 2022 г. 09:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi