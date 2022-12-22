Airbus намерен укрепить промышленные связи с Индией

Airbus планирует укрепить свои позиции в промышленной сфере в Индии.

Airbus планирует укрепить свои позиции в промышленной сфере в Индии.

Как передает Report, об этом заявил в среду гендиректор компании Гийом Фори после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Мы продолжим поддерживать рост гражданской авиации и усиливать наше промышленные операции в Индии", - отметил Фори, не сообщив других подробностей.

Тем временем Индия все активнее участвует в цепочке поставок гражданских самолетов.

В сентябре высокопоставленный представитель компании Boeing Co сказал ET Infra, что Индия проявила стойкость во время пандемии и что Boeing и другие компании будут активнее использовать ее поставщиков.

Встреча между крупнейшим в мире производителем гражданских самолетов и лидером самого быстрорастущего рынка авиаперевозок в мире также произошла на фоне планируемой крупной покупки самолетов со стороны Air India, хотя источники в отрасли сообщили, что это не было главной целью визита.

После интенсивных переговоров, состоявшихся на прошлой неделе, стали вырисовываться очертания пакета стоимостью в десятки миллиардов долларов, но, как сказали источники, сроки объявления о нем остаются неясными.

Источники предупредили, что переговоры по крупным самолетам, как правило, висят на волоске и могут сорваться в последнюю минуту из-за таких деталей контракта, как депозиты и инфляционные оговорки.

В октябре Tata Group и Airbus заявили, что будут производить военно-транспортный самолет C-295 в Индии.