Airbus на треть сократила поставки в 2020 году

Это произошло в рамках плана адаптации производства, принятого в апреле 2020 года в ответ на пандемию COVID-19

Европейская авиастроительная корпорация Airbus поставила в прошлом году заказчикам 566 самолетов, что примерно на 34% меньше показателя за 2019 год в 863 машины.

Как передает Report, об этом говорится в релизе компании.

"Airbus SE поставила 566 коммерческих самолета 87 заказчикам в 2020 году, что оказалось в рамках плана адаптации производства, принятого в апреле 2020 года в ответ на пандемию COVID-19", — говорится в релизе.

В то же время в декабре поставки достигли 89 — это максимальный месячный показатель за весь год и на 39% больше значения ноября в 64.

При этом за тот же год компания приняла заказы на поставку в общей сложности 268 самолетов, что практически в три раза меньше уровня 2019 года — 768 лайнеров.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.