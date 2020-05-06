​Airbnb уволит сотрудников из-за прогноза спада выручки

Американская компания Airbnb, являющаяся оператором одноименного онлайн-сервиса по аренде жилья, прогнозирует сокращение вдвое своей выручки за этот год и планирует уволить 25% своих сотрудников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в своей электронной версии газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на попавший в ее распоряжение циркуляр исполнительного директора Airbnb Брайана Чески.

Согласно документу, компания опасается того, что ее выручка в этом году снизится вдвое по сравнению с прошлым годом из-за последствий распространения заболевания, вызываемого COVID-19. Airbnb в связи с таким прогнозом решила уволить 1,9 тыс. сотрудников (25% численности персонала).