Air Lease Corporation спишет в России 27 самолетов

Американская лизинговая компания Air Lease Corporation приняла решение списать в России 27 самолетов, которые остались в стране после введения санкций - общая стоимость расходов составит 802 млн долларов США.

Американская лизинговая компания Air Lease Corporation приняла решение списать в России 27 самолетов, которые остались в стране после введения санкций - общая стоимость расходов составит 802 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Reuters .

"Маловероятно, что компания вернет себе самолеты, которые не были возвращены ранее и которые остаются в России", - заявили в Air Lease Corporation.

Компания владеет в России 21 самолетом, а еще шесть воздушных лайнеров находятся в составе управляемого Air Lease Corporation авиапарка.

По оценкам Reuters, в России находятся более 400 самолетов, принадлежащих лизинговым компаниям - их общая стоимость составляет около 10 млрд долларов США.