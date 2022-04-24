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Air Lease Corporation спишет в России 27 самолетов 

Air Lease Corporation спишет в России 27 самолетов  Американская лизинговая компания Air Lease Corporation приняла решение списать в России 27 самолетов, которые остались в стране после введения санкций - общая стоимость расходов составит 802 млн долларов США.
Бизнес
24 апреля 2022 г. 07:18
Air Lease Corporation спишет в России 27 самолетов 

Американская лизинговая компания Air Lease Corporation приняла решение списать в России 27 самолетов, которые остались в стране после введения санкций - общая стоимость расходов составит 802 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Reuters.

"Маловероятно, что компания вернет себе самолеты, которые не были возвращены ранее и которые остаются в России", - заявили в Air Lease Corporation.

Компания владеет в России 21 самолетом, а еще шесть воздушных лайнеров находятся в составе управляемого Air Lease Corporation авиапарка.

По оценкам Reuters, в России находятся более 400 самолетов, принадлежащих лизинговым компаниям - их общая стоимость составляет около 10 млрд долларов США.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın lizinq şirkəti Rusiyada qalan 27 təyyarəni hesabdan siləcək

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