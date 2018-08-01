Air France-KLM потерял 335 млн евро из-за забастовок персонала

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Франко-нидерландский авиационный холдинг Air France-KLM потерял 335 млн евро из-за длительных забастовок персонала, проходивших во Франции.

Как сообщает Report со ссылкой на радио Europe 1, из-за серии стачек прибыль авиакомпании снизилась во втором квартале этого года до 109 млн евро.

При этом с апреля по июнь пассажиропоток компании увеличился до 26 млн человек (+0,8%).

Отметим, что участники стачек требовали повышения платы труда на 6%, однако дирекция главного французского авиаперевозчика была согласна только на 1% увеличения зарплаты и некоторое повышение премий пилотам с учетом личных показателей.