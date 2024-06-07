Ахмедов: Бизнес-сообщества Азербайджана и Беларуси должны сыграть активную роль в развитии связей

С учетом широкого потенциала и взаимной заинтересованности Азербайджана и Беларуси свою активную роль в дальнейшем развитии азербайджано-белорусского сотрудничества могут и должны сыграть бизнес-сообщества.

С учетом широкого потенциала и взаимной заинтересованности Азербайджана и Беларуси свою активную роль в дальнейшем развитии азербайджано-белорусского сотрудничества могут и должны сыграть бизнес-сообщества.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сказал во время пленарного заседания белорусско-азербайджанского бизнес-форума, который проходит сегодня в Минске, вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов.

"Мы находимся в Беларуси представительной делегацией власти и бизнеса, что наглядным образом подтверждает нашу настроенность на дальнейшее укрепление и расширение взаимовыгодного сотрудничества с вашей страной. Уверен, что форум даст нашим бизнес-сообществам возможность ближе познакомиться и найти новых партнеров, что поспособствует укреплению связей между предпринимателями Азербайджана и Беларуси, запуску перспективных проектов в самых разных сферах", - считает он.

Ахмедов заметил, что подобные встречи являются эффективной площадкой для открытого диалога власти и бизнеса, где можно совместно обсудить существующие проблемы и найти способы их решения. Сегодня экономики Азербайджана и Беларуси динамично развиваются, растут инвестиционная привлекательность и емкость внутренних рынков, а бизнес всегда четко реагировал на экономическую конъюнктуру.

Он пригласил представителей белорусского бизнеса более внимательно присмотреться к благоприятным условиям для работы на азербайджанском рынке. "В Азербайджане созданы благоприятные условия для зарубежных компаний, чему способствуют предпринимаемые государством меры в области уменьшения налоговой нагрузки, устранения административных барьеров и улучшения правовой базы. Ярким свидетельством благоприятного инвестиционного климата служит общий объем иностранных инвестиций, вложенных в экономику Азербайджана за последние 20 лет, которые превышают в целом 300 млрд долларов", - отметил Ахмедов.



Вице-премьер Азербайджана подтвердил настроенность на активное расширение торгово-экономического сотрудничества с Беларусью, добавив, что его потенциал реализован не в полном объеме. С учетом широкого потенциала и взаимозаинтересованности двух стран свою активную роль в дальнейшем развитии азербайджано-белорусского сотрудничества могут и должны сыграть бизнес-сообщества, у которых есть хорошие возможности для проявления инициативы.

"Правительства Азербайджана и Беларуси готовы оказать практическую поддержку представителям деловых кругов", - подчеркнул вице-премьер Азербайджана.