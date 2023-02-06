Ахмед Исмайлов: Встречи руководителей СМИ с субъектами бизнеса будут организованы на одной из платформ

Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс после его принятия создадут условия для финансовой прозрачности СМИ и для оживления рекламного рынка.

Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс после его принятия создадут условия для финансовой прозрачности СМИ и для оживления рекламного рынка.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству исполнительный директор Агентства по развитию СМИ (MEDİA) Ахмед Исмаилов.

"Предполагается встреча агентства с субъектами бизнеса, предпринимателями. Мы постараемся на этой встрече обсудить, что нужно нашим предпринимателям, субъектам бизнеса для оказания рекламной поддержки, какие механизмы могут быть отражены в законодательстве", - сказал Исмаилов.

По его словам, агентство хочет организовать встречи руководителей СМИ и субъектов бизнеса на одной из платформ в ближайшем будущем. "Я думаю, что после этих встреч мы сможем прийти к общему мнению. На этих встречах будут проводиться обсуждения касательно поддержки средств массовой информации бизнес-субъектами".