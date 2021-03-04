AHК: Высокие затраты по выходу на рынок - проблема для компаний региона

Три четверти сельскохозяйственных компаний и две трети туристических компаний даже хотят выйти на новые рынки

Германо-азербайджанская внешнеторговая палата ("AHК Азербайджан") провела опрос среди представителей малого и среднего бизнеса Азербайджана, Беларуси, Грузии и Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на палату, в опросе, результаты которого были опубликованы в SME Development Report, приняли участие 150 компаний.

Согласно результатам опроса, несмотря на последствия пандемии COVID-19, опрошенные компании продолжают сохранять оптимизм.

До 90% туристических компаний и 70% сельскохозяйственных компаний отметили, что пандемия оказала значительное негативное влияние на их бизнес и экспортную деятельность. Несмотря на это, почти 98% компаний планируют продолжить или даже расширить свою бизнес-деятельность.

Три четверти сельскохозяйственных компаний и две трети туристических компаний даже хотят выйти на новые рынки.

В связи с этим самой большой проблемой для опрошенных компаний является доступ к финансам, высокие затраты для выхода на рынок и поиск надежных деловых партнеров.