О нас
Report Georgia
Аудио новости

AHК: Высокие затраты по выходу на рынок - проблема для компаний региона

AHК: Высокие затраты по выходу на рынок - проблема для компаний региона Три четверти сельскохозяйственных компаний и две трети туристических компаний даже хотят выйти на новые рынки
Бизнес
4 марта 2021 г. 15:38
AHК: Высокие затраты по выходу на рынок - проблема для компаний региона

Германо-азербайджанская внешнеторговая палата ("AHК Азербайджан") провела опрос среди представителей малого и среднего бизнеса Азербайджана, Беларуси, Грузии и Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на палату, в опросе, результаты которого были опубликованы в SME Development Report, приняли участие 150 компаний.

Согласно результатам опроса, несмотря на последствия пандемии COVID-19, опрошенные компании продолжают сохранять оптимизм.

До 90% туристических компаний и 70% сельскохозяйственных компаний отметили, что пандемия оказала значительное негативное влияние на их бизнес и экспортную деятельность. Несмотря на это, почти 98% компаний планируют продолжить или даже расширить свою бизнес-деятельность.

Три четверти сельскохозяйственных компаний и две трети туристических компаний даже хотят выйти на новые рынки.

В связи с этим самой большой проблемой для опрошенных компаний является доступ к финансам, высокие затраты для выхода на рынок и поиск надежных деловых партнеров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке AHK: High market access costs are problem for companies in region
Версия на азербайджанском языке AHK: Bazara giriş üçün yüksək xərclər region şirkətləri üçün problemdir

Новости партнеров

Самое читаемое

Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 
Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 
26 февраля 2021 г. 14:22
Парламент Италии потребовал предоставить карты минных полей Азербайджана
Парламент Италии потребовал предоставить карты минных полей Азербайджана
2 марта 2021 г. 23:38
В Азербайджане отмечается Од чершенбеси
В Азербайджане отмечается "Од чершенбеси"
2 марта 2021 г. 00:00
В Исмаиллы гази назначен на высокую должность
ФотоВ Исмаиллы гази назначен на высокую должность
2 марта 2021 г. 17:58
Президент: На территории Азербайджана не может быть официального статуса другого языка
Президент: На территории Азербайджана не может быть официального статуса другого языка
26 февраля 2021 г. 14:09
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08
В центре Баку неизвестные избили парня и девушку
В центре Баку неизвестные избили парня и девушку
2 марта 2021 г. 21:01
МИД Азербайджана предупредил Армению
МИД Азербайджана предупредил Армению
27 февраля 2021 г. 19:05
Стала известна ​​причина смерти дочери главврача Центральной клинической больницы
Стала известна ​​причина смерти дочери главврача Центральной клинической больницы
28 февраля 2021 г. 11:41
В Азербайджане выявлено 219 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено 219 новых случаев заражения COVID-19
26 февраля 2021 г. 15:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi