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AHК: Азербайджанские МСП обеспечивают 43% занятости

AHК: Азербайджанские МСП обеспечивают 43% занятости В стране около 47% населения живет в сельской местности
Бизнес
4 марта 2021 г. 16:50
AHК: Азербайджанские МСП обеспечивают 43% занятости

Предприятия малого и среднего бизнеса (МСП) в Азербайджане составляют всего 13,4% ВВП страны.

Как сообщает Report, об этом говорят результаты опроса, проведенного Германо-азербайджанской внешнеторговой палатой ("AHК Азербайджан") среди представителей МСП Азербайджана, Беларуси, Грузии и Украины.

Кроме того, опрос показал, что МСП обеспечивают 4,9% занятости в стране.

"После спада и стагнации в 2016-2017 годах в 2018 году начался новый период процветания азербайджанской экономики за счет роста цен на нефть, добычи и экспорта природного газа, и был зафиксирован рост ВВП на 1,5%. А в 2019 году экономика Азербайджана выросла на 2,2%, продемонстрировав лучшую динамику с 2014 года. Рост показал себя и в неэнергетическом секторе. Так, в этой сфере был зафиксирован рост на 3,5%, особенно расширились секторы сельского хозяйства и услуг", - говорится в отчете AHК Азербайджан.

Кроме того, в документе говорится, что Азербайджан, имеющий 9 климатических поясов, является основным в мире производителем таких редких продуктов, как каштаны, инжир, фундук и вишня, чай, табак, хлопок, розовый виноград и хурма.

"В стране около 47% населения живет в сельской местности, а около 39% занятости обеспечивается за счет сельскохозяйственного производства и переработки. Земледелие составляет около 6% ВВП, вносит большой вклад в ненефтяную экономику и обладает огромным потенциалом для стимулирования роста, создания рабочих мест и продовольственной безопасности.

По итогам 2018 года доля путешествий и туризма в ВВП Азербайджана составила 10,4% и обеспечила более 10% общей занятости в стране.

Стратегия туристического сектора Азербайджана в основном сфокусирована на организации таких мероприятий, как бизнес-конференции и международные спортивные мероприятия", - отмечается в отчете.

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Версия на азербайджанском языке "AHK Azerbaijan": Azərbaycan KOB-ları məşğulluqda 43 % paya malikdir

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