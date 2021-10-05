AHK Azerbaijan: Германия готова предложить свой опыт для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура

Интервью Report с исполнительным директором AHK Azerbaijan Тобиасом Бауманном:

Интервью Report с исполнительным директором AHK Azerbaijan Тобиасом Бауманном:

-Как AHK Azerbaijan (Германо-Азербайджанская торговая палата) поддерживает экономические отношения между Азербайджаном и Германией?

-Германо-Азербайджанская торговая палата является официальным представителем немецкой экономики в Азербайджане. AHK Azerbaijan предоставляет информацию, бизнес-услуги и поддержку компаниям в их исследованиях рынка и бизнеса с 2012 года. Это членская организация: среди наших членов есть как германские компании, которые активно работают в Азербайджане, так и азербайджанские компании, которые заинтересованы в Германии или в партнерстве с германскими компаниями. Палата поддерживает рыночные интересы германских и азербайджанских компаний с помощью рыночных и клиентоориентированных услуг и предлагает широкий спектр услуг: от консультаций по выходу на рынок и привлечению партнеров по сотрудничеству до организации местного бизнес-присутствия, а также создания продуктивных платформ для диалога между государственным и частным секторами. Участники также получают выгоду от сетевых и деловых мероприятий, а также от встреч B2B, учебных поездок и поездок делегаций.

- Какие германские компании присутствуют в Азербайджане и какие азербайджанские - в Германии? И в каких секторах германские компании в основном представлены в Азербайджане через AHK?

-Азербайджан является основным торговым партнером Германии в регионе Южного Кавказа, на долю которого приходится 65% в общем товарообороте между Германией и регионом. Более того, это 9-й по величине поставщик сырой нефти в страну. Немецкие компании, в свою очередь, выступают за лучшее качество на азербайджанском рынке. Автомобили и автозапчасти, машины и оборудование, химикаты и фармацевтические препараты остаются крупнейшей группой импортируемых товаров из Германии в Азербайджан. Понятно, что пандемия оказала огромное влияние и на объем товарооборота за последние два года. Тем не менее Германия остается 5-м по величине торговым партнером Азербайджана.

Среди наших членов есть компании, работающие в различных секторах: машиностроение, логистика и транспорт, консалтинг, инжиниринг и строительство, а также химический и фармацевтический сектор. Многие известные немецкие бренды имеют представительства/филиалы в Азербайджане. На самом деле у нас здесь нет ни одного доминирующего сектора, поэтому состав участников довольно смешанный, и это дает нам представление о разнообразии германских компаний.

- Готовы ли германские компании инвестировать в восстановление Карабаха? Какой опыт этих компаний может быть полезен в этом вопросе, и ведутся ли уже какие-либо переговоры с азербайджанской стороной?

-Прежде всего, для правительства эти фундаментальные планы восстановления и инвестиций, ориентированные на инфраструктуру и энергетический переход, приводят к огромным расходам на финансирование проектов, что имеет значительные последствия для потока международных инвестиций. Сравнивая фотографии до и после освобождения территорий, становится ясно, что в Карабахе ничего не осталось. Понятно, что после освобождения вся инфраструктура должна быть восстановлена с нуля. Германские компании выражают заинтересованность в том, чтобы быть частью этой огромной задачи Азербайджана по проектированию, восстановлению и созданию этого региона. Учитывая, что это перспективный и долгосрочный проект, требующий высоких технологий, современных и устойчивых экономических решений, Германия может предложить здесь хороший опыт для восстановления экономического региона Карабаха и Восточного Зангезура.

На данный момент активных переговоров о сотрудничестве на освобожденных землях не ведется, но мы видим, что несколько проектов уже реализуются. Мы знаем, что в Карабахе уже есть израильские, турецкие, итальянские и другие международные компании, участвующие в проектах. Компании - члены AHK также участвуют в текущем строительстве инфраструктуры, дорог и аэропортов, и мы уже установили контакты с соответствующими органами и организациями для получения дополнительных возможностей для участия в предстоящих проектах.

- Можем ли мы ожидать каких-либо новых совместных проектов с AZPROMO и Министерством экономики Азербайджана?

- Мы всегда находимся в диалоге, и когда появляется возможность, мы всегда рады работать вместе с AZPROMO. У нас с ними хорошо налаженные контакты, когда речь заходит об организации визитов делегаций из/в Германию. В таких случаях, конечно, мы полагаемся на AZPROMO в качестве партнера, чтобы рекомендовать возможных участников для этих поездок делегаций. Мы также сотрудничаем с ними, чтобы привлечь азербайджанские компании к встречам B2B, организованным с их международными коллегами.

Мы уже принимали министра экономики Микаила Джаббарова на одном из наших мероприятий “AHK Impuls” (формат диалога для членов AHK); он был очень открыт для вопросов и поиска решений по сложным вопросам и темам, поднятым нашими членами, за что мы очень благодарны. И, конечно, мы были рады видеть его дважды на презентации Исследования делового климата AHK. Как он также упомянул во время своего выступления на мероприятии на прошлой неделе, это хорошая традиция, которую мы стремимся лелеять и продвигать вместе, продвигаясь вперед.

- Отчет "Иностранный бизнес в Азербайджане" является самостоятельной ежегодной публикацией AHK Azerbaijan. Какие наиболее важные преимущества он дает?

- Я считаю, что качество отчета уникально. Насколько мне известно, это пока единственная публикация в стране, отражающая представления иностранных компаний о деловом и инвестиционном климате в Азербайджане. Мы проводим очень глубокий анализ, обладаем интеграцией ответов, а также, на мой взгляд, очень хорошо структурированным дизайном. Кроме того, мы проводим некоторые личные собеседования, которые проходят анонимно, что способствует укреплению доверия. В этом смысле мы проделали огромную работу по установлению такого доверия с международным сообществом.