Агропарк "Зерти" обеспечивает качественной мебелью жителей освобожденных территорий

Мебельная фабрика в агропромышленном парке "Зерти" в Лачыне имеет большое значение в восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях по всему Карабаху.

Мебельная фабрика в агропромышленном парке "Зерти" в Лачыне имеет большое значение в восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях по всему Карабаху.

Как сообщает командированный в Лачын сотрудник Report, в настоящее время на фабрике работает более 60 человек, 43 из которых - это переселенные на родные земли лачынцы.

Главный мастер фабрики Юсуф Аксюд в беседе с сотрудником Report отметил, что приоритетом предприятия является обеспечение работой переселенных в Лачын жителей: "В будущем мы сможем обеспечить работой до 150 людей, а также осуществлять удобный прием и доставку заказов со всей территории страны".

По его словам, сырье, материалы производимой мебели импортируются из России, Турции и других стран, а сама мебель отличается высоким качеством и изготавливается дизайнерами и инженерами в соответствии с размером и особенностями каждого дома.

"Для нас честь работать на освобожденных территориях. Поэтому мы вкладываем душу в свою работу", - признался он.

Мастер добавил, что произведенная на фабрике мебель и двери уже используются в Агдаме, Физули, Ходжалы, Шуше, Кельбаджаре и других регионах, а работники предприятия прошли специальную практику и обучение в филиале, расположенном в городе Хырдалан.