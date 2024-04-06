Аграрный комитет Милли Меджлиса рекомендовал 3 законопроекта на пленарное заседание

Комитет Милли Меджлиса по аграрной политике рекомендовал три законопроекта к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

Комитет Милли Меджлиса по аграрной политике рекомендовал три законопроекта к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

Как сообщает Report, решение принято по итогам сегодняшнего заседания комитета.

Речь идет о законопроектах о внесении изменений в законы "О табаке и табачных изделиях" и "О продовольственной безопасности", а также законопроект о поправках в Налоговый кодекс, Таможенный кодекс, законы "О государственной пошлине", "О лицензиях и разрешениях".

Законопроекты будут обсуждены в первом чтении на следующем пленарном заседании Милли Меджлиса.