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Аграрный комитет Милли Меджлиса рекомендовал 3 законопроекта на пленарное заседание

Аграрный комитет Милли Меджлиса рекомендовал 3 законопроекта на пленарное заседание Комитет Милли Меджлиса по аграрной политике рекомендовал три законопроекта к рассмотрению на пленарном заседании парламента.
Бизнес
6 апреля 2024 г. 12:53
Аграрный комитет Милли Меджлиса рекомендовал 3 законопроекта на пленарное заседание

Комитет Милли Меджлиса по аграрной политике рекомендовал три законопроекта к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

Как сообщает Report, решение принято по итогам сегодняшнего заседания комитета.

Речь идет о законопроектах о внесении изменений в законы "О табаке и табачных изделиях" и "О продовольственной безопасности", а также законопроект о поправках в Налоговый кодекс, Таможенный кодекс, законы "О государственной пошлине", "О лицензиях и разрешениях".

Законопроекты будут обсуждены в первом чтении на следующем пленарном заседании Милли Меджлиса.

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