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Агентству Report удалось предотвратить провокацию армян в приложении Bolt

Агентству Report удалось предотвратить провокацию армян в приложении Bolt Очередная провокация армян против Азербайджана зафиксирована в мобильном приложении такси Bolt. Если вбивать адрес в графу поиска на территории Баку появляется надпись “Бакуракерт, Армения”.
Бизнес
9 октября 2023 г. 11:41
Агентству Report удалось предотвратить провокацию армян в приложении Bolt

Очередная провокация армян против Азербайджана зафиксирована в мобильном приложении такси Bolt. Если вбивать адрес в графу поиска на территории Баку, появляется надпись “Бакуракерт, Армения”.

Report направил запрос в головной офис компании в Эстонии. В ответ на запрос в компании заявили, что приложение Bolt работает на основе карт Google, и этот адрес автоматически отображается в приложении.

В компании поблагодарили агентство за бдительность, сообщив, что ошибка устранена.

Таким образом, благодаря усилиям агентства, предотвращена очередная провокация армян против Азербайджана.

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Версия на английском языке Armenian provocation against Azerbaijan in Bolt prevented thanks to Report's effort
Версия на азербайджанском языке "Report"un səyi nəticəsində ermənilərin “Bolt”da Azərbaycanla bağlı təxribatının qarşısı alınıb

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