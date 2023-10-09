Агентству Report удалось предотвратить провокацию армян в приложении Bolt

Очередная провокация армян против Азербайджана зафиксирована в мобильном приложении такси Bolt. Если вбивать адрес в графу поиска на территории Баку, появляется надпись “Бакуракерт, Армения”.
Report направил запрос в головной офис компании в Эстонии. В ответ на запрос в компании заявили, что приложение Bolt работает на основе карт Google, и этот адрес автоматически отображается в приложении.
В компании поблагодарили агентство за бдительность, сообщив, что ошибка устранена.
Таким образом, благодаря усилиям агентства, предотвращена очередная провокация армян против Азербайджана.