Агентство: За 11 месяцев 22 тыс. работодателей представили около 600 тыс. вакансий

В Азербайджане порядка 22 тыс. работодателей представили в январе-ноябре этого года около 600 тыс. вакансий.

В Азербайджане порядка 22 тыс. работодателей представили в январе-ноябре этого года около 600 тыс. вакансий.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Государственного агентства занятости Хасил Аббасов на конференции в Баку на тему "Трудовые отношения, охрана труда и человеческие ресурсы как одно из основных направлений экологического, социального и корпоративного управления".

По его словам, Банк вакансий - это не просто платформа, объединяющая работодателя и соискателя, но она также важна для получения данных о тенденциях развития на рынке труда.

Аббасов призывал всех к более тесному сотрудничеству с Банком вакансий.