Агентство: В этом году на освобожденных территориях организовано 6 ярмарок труда

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения организовало в этом году 6 ярмарок труда на освобожденных территориях Азербайджана.

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения организовало в этом году 6 ярмарок труда на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя правления Агентства Хасил Аббасов на конференции в Баку на тему "Трудовые отношения, охрана труда и управление человеческими ресурсами как одно из основных направлений экологического, социального и корпоративного управления".

По его словам, в целом за год в Азербайджане были организованы 144 ярмарки труда, в которых приняли участие более 2 тыс. работодателей.