О нас

Агентство: В этом году на освобожденных территориях организовано 6 ярмарок труда

Агентство: В этом году на освобожденных территориях организовано 6 ярмарок труда Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения организовало в этом году 6 ярмарок труда на освобожденных территориях Азербайджана.
Бизнес
23 декабря 2024 г. 12:10
Агентство: В этом году на освобожденных территориях организовано 6 ярмарок труда

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения организовало в этом году 6 ярмарок труда на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя правления Агентства Хасил Аббасов на конференции в Баку на тему "Трудовые отношения, охрана труда и управление человеческими ресурсами как одно из основных направлений экологического, социального и корпоративного управления".

По его словам, в целом за год в Азербайджане были организованы 144 ярмарки труда, в которых приняли участие более 2 тыс. работодателей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Agentlik: Bu il işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 6 əmək yarmarkası təşkil edilib

Другие новости из категории

Эльнур Сафарли: Национальная обсерватория подготовила предложения по предпринимателям в Карабахе
Эльнур Сафарли: Национальная обсерватория подготовила предложения по предпринимателям в Карабахе
23 декабря 2024 г. 13:03
ATIB планирует довести число членов до 120
ATIB планирует довести число членов до 120
23 декабря 2024 г. 12:51
Агентство: За 11 месяцев 22 тыс. работодателей представили около 600 тыс. вакансий
Агентство: За 11 месяцев 22 тыс. работодателей представили около 600 тыс. вакансий
23 декабря 2024 г. 12:35
Глава KOBİA: ESG-принципы важны для субъектов бизнеса  
Глава KOBİA: ESG-принципы важны для субъектов бизнеса  
23 декабря 2024 г. 11:27
Уфук Арджа Турганер: Интерес инвесторов из Северного Кипра к Азербайджану значительно возрос
Уфук Арджа Турганер: Интерес инвесторов из Северного Кипра к Азербайджану значительно возрос
23 декабря 2024 г. 11:00
Госслужба по антимонопольному контролю обнародовала итоги деятельности за 11 месяцев
Госслужба по антимонопольному контролю обнародовала итоги деятельности за 11 месяцев
23 декабря 2024 г. 10:48
Азербайджан сократил экспорт полиэтилена более чем на 18%
Азербайджан сократил экспорт полиэтилена более чем на 18%
21 декабря 2024 г. 18:13
Азербайджан увеличил доходы от экспорта метанола почти на 17%
Азербайджан увеличил доходы от экспорта метанола почти на 17%
21 декабря 2024 г. 17:30
Азербайджан увеличил расходы на импорт какао почти на 18%
Азербайджан увеличил расходы на импорт какао почти на 18%
21 декабря 2024 г. 17:15
В Азербайджане производство фруктовых соков сократилось на 8%
В Азербайджане производство фруктовых соков сократилось на 8%
21 декабря 2024 г. 12:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi