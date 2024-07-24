Агентство: Розничная цена на строительный кубик выросла на 10-15%

В Азербайджане розничная цена на строительный кубик выросла на 10-15%.

В Азербайджане розничная цена на строительный кубик выросла на 10-15%.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель правления Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов Самир Идаятов.

По его словам, на подорожание строительного камня влияет несколько факторов.

"Во-первых, каждый летний сезон на рынке строительных материалов возникает такая ситуация. Кроме того, на цены строительного кубика могут влиять усиление технического контроля за грузоподъемностью автомобилей, цены на топливо, фактор свободной торговли", - сказал С.Идаятов.