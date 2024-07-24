О нас

Агентство: Розничная цена на строительный кубик выросла на 10-15%

Агентство: Розничная цена на строительный кубик выросла на 10-15% В Азербайджане розничная цена на строительный кубик выросла на 10-15%.
Бизнес
24 июля 2024 г. 16:31
Агентство: Розничная цена на строительный кубик выросла на 10-15%

В Азербайджане розничная цена на строительный кубик выросла на 10-15%.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель правления Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов Самир Идаятов.

По его словам, на подорожание строительного камня влияет несколько факторов.

"Во-первых, каждый летний сезон на рынке строительных материалов возникает такая ситуация. Кроме того, на цены строительного кубика могут влиять усиление технического контроля за грузоподъемностью автомобилей, цены на топливо, фактор свободной торговли", - сказал С.Идаятов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Agentlik: Mişardaşının pərakəndə satış qiyməti 10-15 % artıb

Другие новости из категории

В Азербайджане объем международных грузоперевозок автотранспортом увеличился на 8%
В Азербайджане объем международных грузоперевозок автотранспортом увеличился на 8%
24 июля 2024 г. 16:29
ГТК: Импорт электромобилей в Азербайджан вырос на треть в этом году
ГТК: Импорт электромобилей в Азербайджан вырос на треть в этом году
24 июля 2024 г. 15:27
Внешнеторговый оборот Азербайджана за I полугодие превысил 21,7 млрд долларов
Внешнеторговый оборот Азербайджана за I полугодие превысил 21,7 млрд долларов
24 июля 2024 г. 14:54
В Азербайджане изменились акцизные ставки на некоторые ввозимые товары
В Азербайджане изменились акцизные ставки на некоторые ввозимые товары
24 июля 2024 г. 13:17
В Гяндже пройдет выставка-ярмарка KOB Fest
В Гяндже пройдет выставка-ярмарка KOB Fest
24 июля 2024 г. 12:47
Азербайджан снизил затраты на импорт товаров местного производства из Грузии почти на 16%
Азербайджан снизил затраты на импорт товаров местного производства из Грузии почти на 16%
24 июля 2024 г. 12:18
Азербайджан начнет экспорт мяса во Вьетнам
Азербайджан начнет экспорт мяса во Вьетнам
24 июля 2024 г. 12:16
Назван объем товарооборота между Азербайджаном и Грузией за I полугодие этого года
Назван объем товарооборота между Азербайджаном и Грузией за I полугодие этого года
24 июля 2024 г. 11:43
В этом году Азербайджан закупил из Новосибирска около 20 тонн мороженого
В этом году Азербайджан закупил из Новосибирска около 20 тонн мороженого
24 июля 2024 г. 10:45
Азербайджан увеличил импорт имбиря из Китая в 5 раз
Азербайджан увеличил импорт имбиря из Китая в 5 раз
23 июля 2024 г. 19:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi