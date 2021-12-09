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Агентство по развитию МСБ Азербайджана примет участие на выставке в Турции

Агентство по развитию МСБ Азербайджана примет участие на выставке в Турции Агентство развития малого и среднего бизнеса будет участвовать на выставке в Турции
Бизнес
9 декабря 2021 г. 12:59
Агентство по развитию МСБ Азербайджана примет участие на выставке в Турции

18-21 января в турецкой Антальи пройдет 28-я Международная выставка продуктов питания и напитков.

Как сообщает Report, Азербайджан на выставке представит Агентство развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Министерства экономики. В связи с этим уже ведутся подготовительные работы.

Напомним, что Агентство развития малого и среднего бизнеса было создано на основании Указа Президента Азербайджанской Республики от 28 декабря 2017 года. Цель Агентства заключается в поддержке развития микро, малого и среднего предпринимательства в стране, укреплении роли малого и среднего бизнеса в экономике страны, повышении удельного веса и конкурентоспособности как важных показателей экономического развития, участии в решении проблем и защите интересов МСБ, совершенствовании механизмов оказания институциональной поддержки, и координации взаимодействия государственных и частных организаций в этой области. Агентство отвечает за работу единой платформы услуг государство – бизнес и бизнес - бизнес, выполняя такие функции, как координация, надзор, мониторинг и оценка.

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Версия на английском языке SMBDA to join exhibition in Turkey
Версия на азербайджанском языке KOBİA Türkiyədə keçiriləcək sərgidə iştirak edəcək

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