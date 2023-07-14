Агентство развития малого и среднего бизнеса подвело итоги первого полугодия

В первом полугодии текущего года Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики провело 308 тренингов для предпринимателей, желающих начать свой бизнес лиц и стартапов.

В первом полугодии текущего года Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики провело 308 тренингов для предпринимателей, желающих начать свой бизнес лиц и стартапов.

Об этом Report сообщили в KOBİA.

Тренинги, организованные центрами развития МСП, действующими в различных городах и регионах страны, были посвящены созданию бизнеса, управлению проектами, управлению финансами, продажам, маркетингу, цифровым навыкам, "зеленой экономике" и другим темам.

За указанный период в целях приобретения международного опыта 13 предпринимателей и менеджеров прошли курсы повышения квалификации в Германии в рамках "Германско-азербайджанской совместной программы повышения квалификации менеджеров в бизнес-сообществе Азербайджана".

Центры развития МСП оказали консультационные услуги 729 предпринимателям и желающим создать бизнес лицам по вопросам доступа к каналам продаж, маркетингу, бизнес-планированию, бухгалтерскому учету.

В целом, в первом полугодии 2023 года более 3 тыс. субъектов МСП, стартапов и желающих создать свой бизнес лиц воспользовались поддержкой и услугами, предоставляемыми Агентством для повышения знаний МСП в сфере бизнеса.