Агентство: Общий объем инвестиций в Агдамский промпарк превысил 216 млн манатов

В настоящее время в Агдамском промышленном парке статус резидента присвоен 25 субъектам предпринимательства с общим объемом инвестиций более 216 млн манатов, а статус нерезидента – 6 предпринимателям.

В настоящее время в Агдамском промышленном парке статус резидента присвоен 25 субъектам предпринимательства с общим объемом инвестиций более 216 млн манатов, а статус нерезидента – 6 предпринимателям.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики Сеймур Адыгезалов на проходящем сегодня в Шуше мероприятии "Новые возможности для предпринимателей: построим Карабах вместе".

По его словам, на сегодняшний день резидентами в промышленный парк инвестировано более 35 млн манатов, создано около 300 постоянных рабочих мест: "Текущими проектами в промышленном парке предусмотрено создание более 2 000 рабочих мест. В настоящее время в промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины" имеется 10 резидентов и 2 нерезидента. Ожидается, что инвесторы вложат в парк более 83,4 млн манатов и создадут более 700 рабочих мест. На сегодняшний день в промышленный парк инвестировано более 14 млн манатов, создано более 20 рабочих мест".

Он добавил, что предприниматели проявляют большой интерес к обоим промышленным паркам: "В первом полугодии этого года утверждены резидентство 9 проектов по Агдамскому промышленному парку с общей инвестиционной стоимостью 68 млн манатов и 6 проектов по промышленному парку "Экономическая зона Аразской долины" с общей инвестиционной стоимостью 42,7 млн манатов. В настоящее время Агентство также рассматривает ряд инвестиционных проектов".