KOBİA: Субъекты МСБ экономят на потреблении электроэнергии и газа

Субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ) сэкономили 170 млн манатов на потреблении электроэнергии и 360 млн манатов на потреблении газа.

Субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ) сэкономили 170 млн манатов на потреблении электроэнергии и 360 млн манатов на потреблении газа.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Руфат Атакишиев на бизнес-форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: COP29".

По его словам, это хорошие показатели для МСБ с точки зрения стабильности и роста: "В настоящее время субъекты МСБ рассматривают новые рыночные возможности, принимая во внимание свои бренды, репутацию и отдавая приоритет повышению устойчивости и снижению рисков. Субъекты МСБ используют методы, которые не наносят ущерб окружающей среде".

Он отметил, что Азербайджан всегда проводил очень хорошую климатическую политику.