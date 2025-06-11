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Агентство KOBİA представлено специальным стендом на Тюркской торговой ярмарке

Агентство KOBİA представлено специальным стендом на Тюркской торговой ярмарке Агентство KOBİA представлено специальным стендом на Тюркской торговой ярмарке
Бизнес
11 июня 2025 г. 10:56
Агентство KOBİA представлено специальным стендом на Тюркской торговой ярмарке

Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства (KOBİA) представлено специальным стендом на Форуме и выставке торгово-инвестиционного сотрудничества тюркских государств, II Тюркской торговой ярмарке в Бакинском Экспо-центре.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, II Тюркская торговая ярмарка организована с целью развития деловых отношений между тюркскими государствами и местными субъектами малого и среднего бизнеса, а также расширения экспортных возможностей.

На стенде агентства представлены изделия ручной работы около 10 субъектов МСБ, образцы керамического искусства, отражающие памятники Карабаха, логические игры, безалкогольные напитки, парфюмерия, текстильные изделия, садовый и домашний декор, средства гигиены, сливочное масло и другие товары и услуги.

Помимо Азербайджана, на выставке представлены продукция и услуги компаний из Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии, Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра.

Форум-выставка продлится до 12 июня.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKOBİA Türk Ticarət Sərgisində xüsusi stendlə təmsil olunur

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