Агентство KOBİA представлено специальным стендом на Тюркской торговой ярмарке

Агентство KOBİA представлено специальным стендом на Тюркской торговой ярмарке

Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства (KOBİA) представлено специальным стендом на Форуме и выставке торгово-инвестиционного сотрудничества тюркских государств, II Тюркской торговой ярмарке в Бакинском Экспо-центре.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, II Тюркская торговая ярмарка организована с целью развития деловых отношений между тюркскими государствами и местными субъектами малого и среднего бизнеса, а также расширения экспортных возможностей.

На стенде агентства представлены изделия ручной работы около 10 субъектов МСБ, образцы керамического искусства, отражающие памятники Карабаха, логические игры, безалкогольные напитки, парфюмерия, текстильные изделия, садовый и домашний декор, средства гигиены, сливочное масло и другие товары и услуги.

Помимо Азербайджана, на выставке представлены продукция и услуги компаний из Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии, Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра.

Форум-выставка продлится до 12 июня.