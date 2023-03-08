Агентство инвестиций Латвии: Две страны могут с товарами совместного производства выйти на рынок ЕС

Латвия и Азербайджан могут наладить совместное производство конкурентоспособных товаров, с которыми можно будет выйти на европейские рынки.

Латвия и Азербайджан могут наладить совместное производство конкурентоспособных товаров, с которыми можно будет выйти на европейские рынки.

Как сообщает Report, об этом заявил Каспарс Розкалнс, генеральный директор Агентства по инвестициям и развитию бизнеса Латвии на сегодняшней встрече с бизнес-кругами Азербайджана и Латвии в рамках визита в Баку президента Латвии.

"Мы хотим сотрудничать с Азербайджаном для совместного производства, чтобы в дальнейшем вывести эти товары на европейский рынок", - сказал он.

По его словам, Латвия ищет новых партнеров. При этом приоритетными является пять областей - это биомедицина, умные энерготехнологии, умные города, информационно-коммуникационные технологии и умные материалы и фотоника.