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Агентство инвестиций Латвии: Две страны могут с товарами совместного производства выйти на рынок ЕС

Агентство инвестиций Латвии: Две страны могут с товарами совместного производства выйти на рынок ЕС Латвия и Азербайджан могут наладить совместное производство конкурентоспособных товаров, с которыми можно будет выйти на европейские рынки.
Бизнес
8 марта 2023 г. 17:37
Агентство инвестиций Латвии: Две страны могут с товарами совместного производства выйти на рынок ЕС

Латвия и Азербайджан могут наладить совместное производство конкурентоспособных товаров, с которыми можно будет выйти на европейские рынки.

Как сообщает Report, об этом заявил Каспарс Розкалнс, генеральный директор Агентства по инвестициям и развитию бизнеса Латвии на сегодняшней встрече с бизнес-кругами Азербайджана и Латвии в рамках визита в Баку президента Латвии.

"Мы хотим сотрудничать с Азербайджаном для совместного производства, чтобы в дальнейшем вывести эти товары на европейский рынок", - сказал он.

По его словам, Латвия ищет новых партнеров. При этом приоритетными является пять областей - это биомедицина, умные энерготехнологии, умные города, информационно-коммуникационные технологии и умные материалы и фотоника.

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Версия на азербайджанском языке Latviya İnvestisiya Agentliyi: “İki ölkə birgə istehsal məhsulları ilə Aİ bazarına daxil ola bilər”

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