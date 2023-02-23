Агентство интеллектуальной собственности подготовило совместный план действий с Госслужбой

Проект плана мероприятий до 2024 года по совместной деятельности Агентства интеллектуальной собственности и Государственной службы по антимонопольному регулированию и контролю за потребительскими рынками при министерстве экономики уже подготовлен и, как о

Проект плана мероприятий до 2024 года по совместной деятельности Агентства интеллектуальной собственности и Государственной службы по антимонопольному регулированию и контролю за потребительскими рынками при министерстве экономики уже подготовлен и, как ожидается, будет подписан в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Агентства интеллектуальной собственности Сянан Таптыгов на научной конференции "Роль Гейдара Алиева в формировании конкурентоспособной экономики".

Он отметил, что и этот план мероприятий предусматривает восстановление прав граждан, оперативное реагирование на возникающие на рынке вопросы конкуренции.

"На сегодняшний день подготовлено и представлено в Государственную службу более 55 профессиональных заключений по поступившим в Агентство жалобам граждан. Мы также принимали участие в заседаниях по делам, начатым на основе этих заключений. После рассмотрения этих дел права граждан были восстановлены", - добавил С.Тапдыгов.