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Агаларов сообщил о планах провести IPO Crocus Group

Агаларов сообщил о планах провести IPO Crocus Group Crocus Croup рассматривает возможность провести первичное размещение акций на бирже (IPO).
Бизнес
16 ноября 2021 г. 12:17
Агаларов сообщил о планах провести IPO Crocus Group

Crocus Croup рассматривает возможность провести первичное размещение акций на бирже (IPO).

Как передает Report, об этом заявил в интервью РБК президент группы Араз Агаларов. Он уточнил, что окончательное решение планируется принять в ближайшие год-два.

Господин Агаларов рассказал, что пока не решено, сколько акций может быть предложено в рамках IPO. «Сейчас смотрим предложения от разных банков и инвестиционных компаний (по проведению IPO)»,— сообщил бизнесмен. О каких банках и компаниях идет речь, он не уточнил.

На вопрос о минимальной оценке компании Араз Агаларов ответил, что «так вопрос не стоит». «Для того чтобы люди видели, во что они вкладывают деньги, они должны понимать результат и рост стоимости акций. За эти деньги надо что-то построить»,— пояснил он.

Араз Агаларов основал Crocus International в 1989 году, в 1992-м она была преобразована в ЗАО «Крокус» (Crocus Group). Компания владеет и управляет более 1,5 млн кв. м коммерческой недвижимости. Ее выручка за 2020 год составила 55,5 млрд рублей (765,6 млн долларов США). Forbes оценивал доход от ее аренды в 240 млн долларов США.

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