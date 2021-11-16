Агаларов сообщил о планах провести IPO Crocus Group

Crocus Croup рассматривает возможность провести первичное размещение акций на бирже (IPO).
Как передает Report, об этом заявил в интервью РБК президент группы Араз Агаларов. Он уточнил, что окончательное решение планируется принять в ближайшие год-два.
Господин Агаларов рассказал, что пока не решено, сколько акций может быть предложено в рамках IPO. «Сейчас смотрим предложения от разных банков и инвестиционных компаний (по проведению IPO)»,— сообщил бизнесмен. О каких банках и компаниях идет речь, он не уточнил.
На вопрос о минимальной оценке компании Араз Агаларов ответил, что «так вопрос не стоит». «Для того чтобы люди видели, во что они вкладывают деньги, они должны понимать результат и рост стоимости акций. За эти деньги надо что-то построить»,— пояснил он.
Араз Агаларов основал Crocus International в 1989 году, в 1992-м она была преобразована в ЗАО «Крокус» (Crocus Group). Компания владеет и управляет более 1,5 млн кв. м коммерческой недвижимости. Ее выручка за 2020 год составила 55,5 млрд рублей (765,6 млн долларов США). Forbes оценивал доход от ее аренды в 240 млн долларов США.