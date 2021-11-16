Агаларов сообщил о планах провести IPO Crocus Group

Crocus Croup рассматривает возможность провести первичное размещение акций на бирже (IPO).

Crocus Croup рассматривает возможность провести первичное размещение акций на бирже (IPO).

Как передает Report, об этом заявил в интервью РБК президент группы Араз Агаларов. Он уточнил, что окончательное решение планируется принять в ближайшие год-два.

Господин Агаларов рассказал, что пока не решено, сколько акций может быть предложено в рамках IPO. «Сейчас смотрим предложения от разных банков и инвестиционных компаний (по проведению IPO)»,— сообщил бизнесмен. О каких банках и компаниях идет речь, он не уточнил.

На вопрос о минимальной оценке компании Араз Агаларов ответил, что «так вопрос не стоит». «Для того чтобы люди видели, во что они вкладывают деньги, они должны понимать результат и рост стоимости акций. За эти деньги надо что-то построить»,— пояснил он.

Араз Агаларов основал Crocus International в 1989 году, в 1992-м она была преобразована в ЗАО «Крокус» (Crocus Group). Компания владеет и управляет более 1,5 млн кв. м коммерческой недвижимости. Ее выручка за 2020 год составила 55,5 млрд рублей (765,6 млн долларов США). Forbes оценивал доход от ее аренды в 240 млн долларов США.