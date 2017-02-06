Азербайджано-грузинское совместное предприятие будет продавать свою продукцию на европейских рынках

Тбилиси. 6 февраля. REPORT.AZ/ Действующее в Рустави совместное азербайджано-грузинское предприятие AG Microelectronics будет продавать свою продукцию на европейских рынках.

Как сообщает грузинское бюро Report, реализовать это позволит договоренность, достигнутая между Грузией и Евросоюзом по поводу освобождения операций импорта-экспорта от налога.

Как сообщил в интервью грузинскому бюро Report финансовый директор AG Microelectronics Иосиф Мазмишвили, на данный момент в созданном в 2013 году предприятии производят светодиодные лампы LED, LED телевизоры, запчасти для цифровых технологий и TV Box, декоративные светильники, экономичные лампы и пр.

В составе этих ламп нет ртути и других вредных для человеческого организма веществ.

Готовая продукция в основном продается в Грузии, а ее незначительная часть – в Азербайджане.

В ближайшее время на предприятии начнут производство планшетов, ноутбуков и мобильных телефонов. Уже выпущена пробная партия продукции. Товар планируется продавать и в Азербайджане.

По его словам, интерес к продукции также проявляют в странах СНГ. Кроме того, руководство предприятия ведет переговоры, чтобы вывести товар на европейские рынки.

"Согласно достигнутой между Грузией и Евросоюзом договоренности, таможенная пошлина для продажи товаров, которые будут вывозить из Грузии на европейские рынки, выплачиваться не будет. Это намного упрощает наш выход на европейские рынки. Мы ведем переговоры в этом направлении и думаю, что в ближайшее время мы сможем продавать нашу продукцию на европейских рынках. Это также позволит предприятию заняться производством новой продукции и расширить деятельность", - подчеркнул И.Мазмишвили.