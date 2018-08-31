Афганистан готовится к экспорту товаров в Европу через Азербайджан

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Афганистан приступит к грузоперевозкам в Европу через Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию.

Как сообщает Report со ссылкой на афганские СМИ, в ближайшее время по международному транзитному коридору "Lapis Lazuli" ("Лазурит") отправят первый грузовой поезд.

Согласно информации, сначала из Афганистана в Европу будет осуществляться транспортировка изделий ручной работы и сухофруктов. Затем по коридору Афганистан планирует экспортировать в Европу ковры, шафран, лекарственные растения и пр.

По информации Торгово-промышленной палаты Афганистана, коридор "Lapis Lazuli" является самым коротким, наиболее безопасным и требующим незначительных расходов путем для транспортировки товаров из Афганистана и азиатских стран в Европу.

Отметим, что контракт по маршруту "Lapis Lazuli" был заключен в ноябре прошлого года в Ашхабаде между Афганистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией.