Афганистан готов играть роль моста между Центральной и Южной Азией

Афганистан готов играть роль моста между Центральной и Южной Азией

Афганистан готов играть роль моста между Центральной и Южной Азией, используя свое геостратегическое положение.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил председатель Торгово-инвестиционной палаты Афганистана Таваккал Ахмадьяр на 6-м бизнес-форуме ОЭС в Шуше.

"Достижение этой цели требует политической воли, правовых упрощений и всесторонней региональной поддержки", - отметил гость.

По его словам, региональное сотрудничество будет не только способствовать устойчивому экономическому росту, но и укреплять солидарность между дружественными и соседними странами.

"Афганистан выдвигает следующие предложения для укрепления сотрудничества. Во-первых, должны быть созданы совместные региональные финансовые фонды для поддержки инвестиций и торговли в развитых странах. Во-вторых, таможенные процедуры на ключевых пограничных переходах, таких как Торхам и Чаман, должны быть усовершенствованы, а транзит упрощен посредством многосторонних соглашений. В-третьих, банковская и цифровая инфраструктура должна быть усилена для обеспечения более удобных финансовых и коммерческих связей между государствами-членами. В-четвертых, Международная система дорожного транспорта должна быть полностью внедрена для снижения затрат в транспортной сфере, повышения безопасности и укрепления прозрачности", - добавил он.