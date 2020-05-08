Аэропорт Алматы продан турецким инвесторам

Турецкий холдинг TAV Airports Holding подписал договор о приобретении 100% акций Международного аэропорта Алматы совместно со своим партнером по консорциуму VPE Capital.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба холдинга.

"Компания TAV Airports подписала договор купли-продажи для приобретения 100% акций аэропорта Алматы совместно со своим партнером по консорциуму VPE Capital. Соглашение предусматривает приобретение аэропорта за 415 млн долларов США", – говорится в информации.

Уточняется, что доля TAV Airports составит не менее 75%, а передача акций будет происходить после завершения всех юридических процедур.

Согласно данным пресс-службы, аэропорт Алматы станет 15-м аэропортом в портфеле турецкого холдинга. "Мы рады добавить в наш портфель аэропорт Алматы, который является важным транзитным узлом между Азией и Европой. Алматы расположен на "современном Шелковом пути", проложенном из Китая в Европу и Африку воздушным транспортом. Казахстан – самая крупная страна в регионе, как географически, так и экономически, а Алматы – самый крупный город в стране, контролирующий 20% ВВП Казахстана. Мы считаем, что в аэропорту Алматы есть значительный потенциал для роста, и, опираясь на наши обширные ноу-хау, мы будем работать над реализацией этого потенциала в полной мере”, – сказал президент TAV Airports Holding Сани Шанер, слова которого приводит пресс-служба холдинга.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что переговоры о покупке аэропорта ведет консорциум турецких компаний TAV Havalimanlari и VPE Capital. TAV Airports Holding планировал завершить сделку по приобретению аэропорта Алматы в январе 2020 года. Также сообщалось, что компания инвестирует 150 млн долларов США на расширение международного терминала в Международном аэропорту Алматы.

Холдингу TAV Airports принадлежит аэропорт им. Ататюрка в Стамбуле. Компания управляет терминалами в Латвии, Хорватии, Северной Македонии, Саудовской Аравии и Тунисе, а вместе со своим французским партнером ADP оперирует в 40 аэропортах в мире. Аэропорт Алматы – крупнейший в Казахстане, построен в 1935 году. Единственным акционером компании является Venus Airport Investments B.V., зарегистрированная в Амстердаме. В 2019 году аэропорт обслужил более чем 6,4 млн пассажиров, что на 13% больше показателя 2018 года.