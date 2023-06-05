ООО Adviad получил статус резидента Пираллихинского парка высоких технологий.
Как сообщает Report, ранее платформа стала одной из победительниц Star Venture Program Европейского банка реконструкции и развития.
ООО Adviad было создано в 2018 году. Платформа, используя в цифровой рекламе ИИ (искусственный интеллект), позволяет управлять рекламой из единого пространства. Основной целью компании, обслуживающей более 100 клиентов в 5 странах, является превращение в эффективную площадку для рекламных агентств и брендов в Азербайджане и за его пределами.