Adviad получил статус резидента Пираллихинского парка высоких технологий

ООО Adviad получил статус резидента Пираллихинского парка высоких технологий.

ООО Adviad получил статус резидента Пираллихинского парка высоких технологий.

Как сообщает Report, ранее платформа стала одной из победительниц Star Venture Program Европейского банка реконструкции и развития.

ООО Adviad было создано в 2018 году. Платформа, используя в цифровой рекламе ИИ (искусственный интеллект), позволяет управлять рекламой из единого пространства. Основной целью компании, обслуживающей более 100 клиентов в 5 странах, является превращение в эффективную площадку для рекламных агентств и брендов в Азербайджане и за его пределами.