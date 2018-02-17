ADIF выплатил вкладчикам Dеmirbank 38 млн манатов компенсации

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В период с 1 по 16 февраля Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выплатил вкладчикам ликвидируемого Dеmirbank более 38 млн компенсации.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил фонд.

Отметим, что компенсации впервые выплачиваются посредством именных дебетовых карт Kapital Bank, срочным денежным переводом "Хязри" в 26 филиалах банка. Вкладчики в течение года могут обращаться в фонд для получения компенсации.