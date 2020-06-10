Adidas пообещал отдать афро- и латиноамериканцам 30% новых рабочих мест в США

Компания Adidas, выразив поддержку движению против насилия в отношении афроамериканского населения Black Lives Matter, представила ряд мер, которые намерена принять в защиту этой категории граждан.

Как передает Report, об этом заявил глава Adidas Каспер Рорстед.

"В связи с событиями последних двух недель мы все задумались о том, что можем сделать для противостояния культурным и системным силам, поддерживающим расизм", - сказал Рорстед.

По его словам, "мы должны делать больше для создания такой атмосферы, в которой все наши сотрудники будут чувствовать себя в безопасности, будут услышаны и будут иметь равные карьерные возможности".

В числе первых мер, которые представила компания, - вложение в ближайшие четыре года 20 млн долларов США в программы поддержки афроамериканских сообществ, в том числе развитие спорта и профессионального образования, предоставление стипендий для учебы в университете афроамериканским сотрудникам Adidas, а также увеличение числа афро- и латиноамериканцев среди сотрудников компании.

"Минимум 30% всех новых рабочих мест в США в компаниях Adidas и Reebok будут заполнены афро- и латиноамериканцами", - говорится в заявлении компании.

Сотни сотрудников Adidas в последние дни принимали участие в демонстрациях в защиту прав афроамериканцев и против насилия со стороны полицейских, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.