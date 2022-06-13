Adidas подал в суд на Nike, обвинив его в нарушении патентов

Корпорация Adidas подала судебный иск на фирму Nike и обвинила в нарушении девяти своих патентов.

Корпорация Adidas подала судебный иск на фирму Nike и обвинила в нарушении девяти своих патентов.

Как передает Report , об этом сообщает издание Hypebae.

Согласно иску, поступившему в суд Восточного Техаса 10 июня, Nike нарушили права adidas, в числе прочего, запустив приложения Nike's Run Club, Training Club и SNKRS, а также выпустив умные кроссовки Nike Adapt с системой, позволяющей адаптировать обувь под нужды клиента. Как уверяет adidas, идея Adapt позаимствована у кроссовок Adidas_1 sneaker 2005 года, которые были «первыми в мире умными кроссовками для бега».

Кроме того, утверждается, что приложение Nike SNKRS имеет те же функции, что и приложение adidas Confirmed, причем последнее было выпущено в феврале 2015 года, а первое — в мае.

«Корпорация adidas долгое время была лидером в области мобильных технологий, включая технологии в области фитнеса и онлайн-заказов», — говорится в иске компании.

Точная сумма компенсации, которую требует adidas от Nike, не называется.