АБР: Углеродного ценообразования недостаточно для борьбы с изменением климата

Одного лишь углеродного ценообразования недостаточно для эффективной борьбы с изменением климата.

Одного лишь углеродного ценообразования недостаточно для эффективной борьбы с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Азиатского банка развития (АБР) Сандип Бхаттачарья на международной конференции по углеродному ценообразованию, организованной Государственной налоговой службой при Министерстве экономики в Баку.

Он подчеркнул, что, несмотря на эффективность углеродного ценообразования, необходимы и другие стратегические инструменты: "У АБР есть члены, которым требуется помощь. Они страдают от последствий изменения климата. Они нуждаются в особой стратегии и поддержке. АБР активно участвует в финансировании этих инициатив".