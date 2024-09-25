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АБР: Углеродного ценообразования недостаточно для борьбы с изменением климата  

АБР: Углеродного ценообразования недостаточно для борьбы с изменением климата   Одного лишь углеродного ценообразования недостаточно для эффективной борьбы с изменением климата.
Бизнес
25 сентября 2024 г. 12:38
АБР: Углеродного ценообразования недостаточно для борьбы с изменением климата  

Одного лишь углеродного ценообразования недостаточно для эффективной борьбы с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Азиатского банка развития (АБР) Сандип Бхаттачарья на международной конференции по углеродному ценообразованию, организованной Государственной налоговой службой при Министерстве экономики в Баку.

Он подчеркнул, что, несмотря на эффективность углеродного ценообразования, необходимы и другие стратегические инструменты: "У АБР есть члены, которым требуется помощь. Они страдают от последствий изменения климата. Они нуждаются в особой стратегии и поддержке. АБР активно участвует в финансировании этих инициатив".

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Версия на английском языке ADB: Carbon pricing not enough to combat climate change
Версия на азербайджанском языке ADB: Karbon qiymətqoyma iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə yetərli deyil

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