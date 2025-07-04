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Абдул Гани Барадар: Афганистан заинтересован в сотрудничестве со странами ОЭС

Абдул Гани Барадар: Афганистан заинтересован в сотрудничестве со странами ОЭС Абдул Гани Барадар: Афганистан заинтересован в сотрудничестве со странами ОЭС
Бизнес
4 июля 2025 г. 15:18
Абдул Гани Барадар: Афганистан заинтересован в сотрудничестве со странами ОЭС

Афганистан заинтересован в налаживании регионального сотрудничества в рамках Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил заместитель премьер-министра Афганистана Абдул Гани Барадар на 17-м саммите ОЭС.

По его словам, данный саммит прокладывает путь к развитию региона.

Барадар отметил, что Афганистан готов принять все необходимые меры для достижения глубокого и долгосрочного партнерства со странами ОЭС.

"Афганистан переживает период независимости и стабильности. Он добился беспрецедентного прогресса и имеет новые возможности для развития", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Əbdül Qəni Baradar: “Əfqanıstan ECO ölkələri ilə əməkdaşlığın qurulmasında maraqlıdır”

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