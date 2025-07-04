Абдул Гани Барадар: Афганистан заинтересован в сотрудничестве со странами ОЭС

Абдул Гани Барадар: Афганистан заинтересован в сотрудничестве со странами ОЭС

Афганистан заинтересован в налаживании регионального сотрудничества в рамках Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил заместитель премьер-министра Афганистана Абдул Гани Барадар на 17-м саммите ОЭС.

По его словам, данный саммит прокладывает путь к развитию региона.

Барадар отметил, что Афганистан готов принять все необходимые меры для достижения глубокого и долгосрочного партнерства со странами ОЭС.

"Афганистан переживает период независимости и стабильности. Он добился беспрецедентного прогресса и имеет новые возможности для развития", - добавил он.