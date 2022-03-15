Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов

Председатель Наблюдательного совета ООО "Азерсун Холдинг“ Абдолбари Гезал дал интервью Информационному агентству Report.

Председатель Наблюдательного совета ООО "Азерсун Холдинг“ Абдолбари Гезал дал интервью Информационному агентству Report.

- Из-за российско-украинской войны президент России Владимир Путин запретил вывоз из страны ряда продуктов, в частности зерна и сахара. Как владелец крупнейшей компании Азербайджана, готовы ли вы удовлетворить дополнительный спрос на эту продукцию в нашей стране?

- Мы принимаем серьезные меры, причин для беспокойства нет. У нас есть резервные амбары и возможности. Мы не планируем значительного роста цен. Рост цен может составить 3-5%. Мы сочетаем продукцию из запасов с теми, что на продаже, отчего выигрывает азербайджанский народ. Благодаря нашей балансировке люди не сталкиваются с шоковой ситуацией в связи с резким повышением цен.

- Когда пандемия коронавируса (COVID-19) только началась, было решено создать Общественный совет из представителей банков и предпринимателей. Вы возглавляете этот совет. С какими проблемами предприниматели обращались до сих пор и какие шаги были предприняты для их решения?

- Сейчас главная проблема в том, что раньше вы покупали товар за 700 долларов, а теперь покупаете его за 1 400 долларов. То есть цены выросли в два раза. Денег на руках у предпринимателя не хватает, чтобы завезти больше товаров и создать резерв. Подорожание товаров привело к нехватке денег. Поэтому мы попросили государство предоставить предпринимателям кредиты по более низкой цене, чтобы предприниматели могли использовать этот метод и запастись большим количеством товаров.

- Но государство разработало механизмы поддержки малого и среднего бизнеса. Созданы определенные кредитные возможности...

- Да, это другое. Государство должно оказывать поддержку, что оно и делает. Предприниматели, о которых я упоминал, привозят товары или занимаются местным производством. Если им будет оказана кредитная поддержка, это будет удобно с точки зрения сохранения и развития бизнеса.

- Являясь главой одной из крупнейших компаний-экспортеров нашей страны, как вы оцениваете ситуацию в этой сфере?

- Мы ведем экспорт, но в первую очередь думаем об Азербайджане. Охватив азербайджанский рынок, мы осуществляем и экспорт.

- Вы отмечаете, что рост цен будет не таким высоким. Какова ситуация с сырьем в вашем производстве? Есть ли такой продукт, чтобы его сырье было на 100% отечественным?

- Да, есть. Например, картонно-бумажные изделия.

- Должно быть, это убыточное производство...

- Нет. Ситуация не так уж плоха. Это касается и производства соли. В консервах тоже на 100% отечественная продукция. Но тара закупается из-за рубежа. В частности, мы закупаем стеклотару. В Азербайджане производится стеклянная посуда, и мы ее покупаем. Но, к сожалению, этого недостаточно. Однако мы ожидаем прогресса.

- Возглавляемая Вами компания работает и на освобожденных территориях. На прошлой неделе был запланирован визит иранской и азербайджанской делегаций в Джабраил. Какие объекты предполагалось осмотреть?

- Да, у нас был запланирован визит в Джабраил с сопредседателями Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах, министром дорог и градостроительства Ирана Рустамом Гасими и заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым. Из-за несоответствия погодных условий и ряда других технических вопросов поездка была отложена на некоторое время. Предусматривалось строительство больницы и школы. Господин президент заложил фундамент этих объектов, а мы планировали посмотреть ход проводимых работ.

- Зачастую известные предприниматели дают рекомендации молодежи. Что бы посоветовали Вы как один из наиболее успешных бизнесменов Азербайджана?

- Разумеется, у каждого свой путь к успеху. Но я бы посоветовал быть честными, верными своему слову. Чтобы каждый их шаг был не во вред, а на пользу другим. Мне кажется, каждому молодому человеку, кто станет руководствоваться этими постулатами, будет сопутствовать успех.