Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов

Председатель Наблюдательного совета ООО "Азерсун Холдинг“ Абдолбари Гезал дал интервью Информационному агентству Report.
- Из-за российско-украинской войны президент России Владимир Путин запретил вывоз из страны ряда продуктов, в частности зерна и сахара. Как владелец крупнейшей компании Азербайджана, готовы ли вы удовлетворить дополнительный спрос на эту продукцию в нашей стране?
- Мы принимаем серьезные меры, причин для беспокойства нет. У нас есть резервные амбары и возможности. Мы не планируем значительного роста цен. Рост цен может составить 3-5%. Мы сочетаем продукцию из запасов с теми, что на продаже, отчего выигрывает азербайджанский народ. Благодаря нашей балансировке люди не сталкиваются с шоковой ситуацией в связи с резким повышением цен.
- Когда пандемия коронавируса (COVID-19) только началась, было решено создать Общественный совет из представителей банков и предпринимателей. Вы возглавляете этот совет. С какими проблемами предприниматели обращались до сих пор и какие шаги были предприняты для их решения?
- Сейчас главная проблема в том, что раньше вы покупали товар за 700 долларов, а теперь покупаете его за 1 400 долларов. То есть цены выросли в два раза. Денег на руках у предпринимателя не хватает, чтобы завезти больше товаров и создать резерв. Подорожание товаров привело к нехватке денег. Поэтому мы попросили государство предоставить предпринимателям кредиты по более низкой цене, чтобы предприниматели могли использовать этот метод и запастись большим количеством товаров.
- Но государство разработало механизмы поддержки малого и среднего бизнеса. Созданы определенные кредитные возможности...
- Да, это другое. Государство должно оказывать поддержку, что оно и делает. Предприниматели, о которых я упоминал, привозят товары или занимаются местным производством. Если им будет оказана кредитная поддержка, это будет удобно с точки зрения сохранения и развития бизнеса.
- Являясь главой одной из крупнейших компаний-экспортеров нашей страны, как вы оцениваете ситуацию в этой сфере?
- Мы ведем экспорт, но в первую очередь думаем об Азербайджане. Охватив азербайджанский рынок, мы осуществляем и экспорт.
- Вы отмечаете, что рост цен будет не таким высоким. Какова ситуация с сырьем в вашем производстве? Есть ли такой продукт, чтобы его сырье было на 100% отечественным?
- Да, есть. Например, картонно-бумажные изделия.
- Должно быть, это убыточное производство...
- Нет. Ситуация не так уж плоха. Это касается и производства соли. В консервах тоже на 100% отечественная продукция. Но тара закупается из-за рубежа. В частности, мы закупаем стеклотару. В Азербайджане производится стеклянная посуда, и мы ее покупаем. Но, к сожалению, этого недостаточно. Однако мы ожидаем прогресса.
- Возглавляемая Вами компания работает и на освобожденных территориях. На прошлой неделе был запланирован визит иранской и азербайджанской делегаций в Джабраил. Какие объекты предполагалось осмотреть?
- Да, у нас был запланирован визит в Джабраил с сопредседателями Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах, министром дорог и градостроительства Ирана Рустамом Гасими и заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым. Из-за несоответствия погодных условий и ряда других технических вопросов поездка была отложена на некоторое время. Предусматривалось строительство больницы и школы. Господин президент заложил фундамент этих объектов, а мы планировали посмотреть ход проводимых работ.
- Зачастую известные предприниматели дают рекомендации молодежи. Что бы посоветовали Вы как один из наиболее успешных бизнесменов Азербайджана?
- Разумеется, у каждого свой путь к успеху. Но я бы посоветовал быть честными, верными своему слову. Чтобы каждый их шаг был не во вред, а на пользу другим. Мне кажется, каждому молодому человеку, кто станет руководствоваться этими постулатами, будет сопутствовать успех.