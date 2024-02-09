Аббасбейли: Возможности свободной торговли для предпринимателей будут расширены
Аббасбейли: Возможности свободной торговли для предпринимателей будут расширеныУтвержденные Кабинетом министров критерии определения групп риска товаров направлены на поддержание эффективности в сфере предпринимательства при оценке соответствия.
Утвержденные Кабинетом министров критерии определения групп риска товаров направлены на поддержание эффективности в сфере предпринимательства при оценке соответствия.
Как сообщает Report, об этом глава Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Мамед Аббасбейли написал в соцсети "Х" .
"Критерии позволят классифицировать непродовольственные потребительские товары на группы высокого, среднего и низкого риска в зависимости от степени опасности, которую товар может представлять для жизни и здоровья человека, окружающей среды, имущества и государственных интересов. Требуется сертификация только товаров высокого риска. Это призвано предотвратить дополнительные расходы и потерю времени для местных хозяйствующих субъектов, занимающихся производством, импортом и экспортом товаров", - написал Аббасбейли.
По его словам, возможности свободной торговли для субъектов предпринимательства будут расширены за счет применения риск-ориентированного подхода при оценке соответствия.
Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti (@antiinhisar) ölkədə keyfiyyət infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi istiqamətində sistemli fəaliyyəti həyata keçirir. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təsdiqlənən “Malların risk qruplarının təyin edilməsi meyarları”… pic.twitter.com/1UG1VCLGkI