Аббасбейли: Возможности свободной торговли для предпринимателей будут расширены

Утвержденные Кабинетом министров критерии определения групп риска товаров направлены на поддержание эффективности в сфере предпринимательства при оценке соответствия.

Утвержденные Кабинетом министров критерии определения групп риска товаров направлены на поддержание эффективности в сфере предпринимательства при оценке соответствия.

Как сообщает Report, об этом глава Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Мамед Аббасбейли написал в соцсети "Х" .

"Критерии позволят классифицировать непродовольственные потребительские товары на группы высокого, среднего и низкого риска в зависимости от степени опасности, которую товар может представлять для жизни и здоровья человека, окружающей среды, имущества и государственных интересов. Требуется сертификация только товаров высокого риска. Это призвано предотвратить дополнительные расходы и потерю времени для местных хозяйствующих субъектов, занимающихся производством, импортом и экспортом товаров", - написал Аббасбейли.

По его словам, возможности свободной торговли для субъектов предпринимательства будут расширены за счет применения риск-ориентированного подхода при оценке соответствия.

